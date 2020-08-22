Первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области в ближайшие дни. Ночные температуры в этих российских регионах понизятся до 7 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Якутии и Магаданской области температура будет понижаться до минус 6-7 градусов. Это уже не заморозки, а первые легкие морозы. Слово «заморозки» в этом случае уже не очень подходит», — сообщил он.

Кроме того, по словам Вильфанда, заморозки до 2 градусов придут в Оренбургскую область. «Здесь уместно пока что говорить именно о заморозках», — добавил метеоролог.