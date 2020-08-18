Астронавты НАСА сфотографировали над Землей два произошедших одновременно феномена — северное сияние и свечение неба. Снимок накануне опубликовали в Instagram агентства.

Сообщается, что два самых красочных явления верхних слоев атмосферы сошлись в небе на рассвете 16 марта этого года. В это время МКС пролетала над южной Аляской.

На изображении показано, как зеленые с красным отливом вверху пучки северного сияния пересекают бледноватую красно-желтую ленту свечения неба. В нижней части фото заметны огни городов канадских провинций Британской Колумбии и Альберты, пояснили в НАСА.

Агентство подчеркивает, что у этих явлений разная природа, несмотря на то, что возникают они на примерно одинаковой высоте. Так, свечение неба происходит из-за химических процессов — реакций кислорода, азота и других молекул в верхней части атмосферы. Северное сияние, в свою очередь, образуется от взаимодействия между энергией солнца и магнитным полем Земли.