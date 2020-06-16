В Назрани история с перестрелкой местных жителей, в которой погибли четыре человека, включая сотрудника полиции и три человека оказались ранены, получила тревожное продолжение. Теперь в бой вступили родственники участников стрельбы.

Источник сообщил, что около 20 человек, имеющих родственные связи с погибшими и пострадавшими в ранее произошедшей перестрелки, устроили побоище на территории республиканской больницы.

Эти люди пришли в больницу после госпитализации троих раненых. Они стали выяснять отношения на словах, а затем пустили в ход кулаки. К счастью, огнестрельного оружия у них не было. Драку смогли остановить сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас на территорию больницы направлены дополнительные силы полиции.

Ранее сообщалось, что внутритейповый конфликт произошел из-за имущественного спора. Во время перестрелки погибли участковый уполномоченный отдела МВД по Назрани капитан полиции Адам Медов и его двоюродный брат — водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии и еще двое гражданских.

Всего в конфликте участвовали до 15 человек, непосредственно дрались 7 из них. Стреляли двое участников конфликта.