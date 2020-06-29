Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ призвал РФ к «более конструктивной политике» по Афганистану, но не стал комментировать статью в New York Times, в которой утверждалось, что военная разведка России якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат.

«Мы призываем такие страны как Россия к более конструктивной политике. В конце концов, стабильный Афганистан отвечает интересам не только США и НАТО», — сказал Джоанэ, выступая на онлайн-конференции «Брюссельский форум».

При этом он подчеркнул, что в НАТО не комментируют утечки разведывательной информации.

По словам замгенсека НАТО, главная задача альянса в Афганистане — обеспечить безопасность всех, кто работает в рамках операции «Решительная поддержка». «Мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими американскими союзниками», — сказал Джоанэ.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что об этом было доложено президенту США Дональду Трампу. Никаких доказательств предоставлено не было. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за лживых новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком.

Позднее радикальное движение «Талибан» также опровергло утверждения о том, что оно якобы получало средства от военной разведки РФ на совершение нападений в Афганистане. Белый дом назвал заметку газеты неточной и утверждает, что ничего подобного разведка не докладывала Трампу. Сам Трамп назвал это «очередной заказухой», а также заявил, что никто не докладывал ни ему, ни вице-президенту, ни главе аппарата Белого дома «о так называемых нападениях русских» на войска США в Афганистане.