Присутствие НАТО в Восточной Европе строго оборонительно, не представляет угрозы и продиктовано целью предотвращения конфликтов и сохранения мира, говорится в поступившем в Mpravda.com заявлении официального представителя Североатлантического альянса Оаны Лунгеску.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье заявил, что войска НАТО «лязгают гусеницами» у ворот Белоруссии, идет наращивание военной мощи у западных границ страны. А ранее он выразил обеспокоенность наращиванием вооруженного компонента в Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

"Наращивания в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части альянса не представляет угрозу для какой-либо страны, носит исключительно оборонительный характер, соразмерно и предназначено для предотвращения конфликтов и сохранения мира", — говорится в документе.

В НАТО подчеркнули, что внимательно следят за ситуацией в Белоруссии. «НАТО внимательно следит за ситуацией в Белоруссии. Генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтеберг. — Прим. ред.) сказал, что основополагающие свободы должны уважаться, включая свободу слова и право на мирный протест», — подчеркнула Лунгеску.