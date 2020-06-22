Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей (NASCAR) проводит расследование появления в гараже темнокожего гонщика Даррелла Уоллеса висельной петли на этапе в Алабаме. NASCAR пообещали сделать все возможное, чтобы найти виновных и отстранить их от спорта.

«Мы злы и оскорблены этим отвратительным поступком, — говорится в заявлении организаторов гонок. — Мы незамедлительно начали расследование и сделаем все от нас зависящее, чтобы определить ответственных лиц и исключить их из нашего спорта. В NASCAR нет места расизму, и этот акт только укрепляет нашу решимость сделать спорт открытым для всех».

Сам гонщик заявил, что этот отвратительный акт ненависти служит болезненным напоминанием о том, как далеко обществу предстоит пройти, чтобы проявить настойчивость в борьбе с расизмом.

Даррелл Уоллес является единственным афроамериканским гонщиком в трех дивизионах NASCAR. Он активно выступает против насилия в отношении чернокожего населения после резонансной гибели от рук полиции Джорджа Флойда, вызвавшей волну протестов и беспорядков в США.

26-летний гонщик добился запрещения на соревнованиях NASCAR флага конфедератов — боевого знамени армии Северной Вирджинии во время Гражданской войны в США, которое для многих является символом американского рабовладельческого Юга. В Алабаме это вызвало волну протестов и призывы лишить NASCAR финансирования.

Last time we raced on a Monday at @TalladegaSuperS? Turned out pretty good. 👇 pic.twitter.com/PP9boSkvpC — NASCAR (@NASCAR) June 21, 2020

Добавим, что гонка NASCAR в Алабаме не состоялась из-за дождя.