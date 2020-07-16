Следственный комитет сообщил о вынесенном вердикте суда по делу об убийстве ребенка в детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре, произошедшем в октябре прошлого года.

Суд установил вину 35-летнего охранника детсада, сотрудника ЧОПа, который впустил убийцу в учреждение и не уточнил цель его визита. Установлено, что из-за бездействия охранника злоумышленник беспрепятственно прошел в помещение, где спали дети во время «тихого часа», и с ножом напал на 6-летнего мальчика. СК утверждает, что две воспитательницы пытались помешать убийце, но не смогли. Ребенок погиб.

Убийца был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Охранник осужден по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, и приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима.