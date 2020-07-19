Французские правоохранители задержали возможного поджигателя собора Святых Петра и Павла в Нанте. Как сообщает BFMTV, задержанный — 39-летний мигрант из Африки, который работал в соборе как волонтер.

Известно, что в день, когда произошел пожар, мужчина должен был запереть вход в здание. Подозревают ли его непосредственно в умышленном деянии, пока не ясно. Указывается, что мужчина задержан для проверки.

Пожар в одном из крупнейших готических соборов Франции, возводившийся с 1434 по 1891 год, произошел в субботу, 18 июля. Пожарным удалось достаточно оперативно ликвидировать возгорание, однако пламя успело уничтожить орган и большую часть внутренней отделки. Приоритетной версией является поджог, так как на месте ЧП были найдены три очага возгорания.