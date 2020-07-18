Сбитый разведывательный беспилотник вооруженных сил Азербайджана

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что их силы ПВО сбили азербайджанский разведывательный беспилотник.

"Восемнадцатого июля примерно в 6:38 (5:38 мск. — Прим. ред.) подразделения ПВО Армии обороны поразили на северо-восточном направлении линии соприкосновения беспилотный летательный аппарат противника Orbiter-3, осуществлявший разведывательный полет", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минобороны добавили, что карабахские подразделения продолжают контролировать ситуацию на линии соприкосновения и осуществлять охрану воздушных и сухопутных границ республики.

В конце прошлой неделе обострилась ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном, Ереван и Баку обвиняют друг друга в обстрелах. Боестолкновения происходили в нескольких сотнях километрах от Нагорного Карабаха, но в самой непризнанной республике обстановка оставалась спокойной.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате вооруженного противостояния 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами. Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся с 1992 года в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.