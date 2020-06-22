Транзит российского газа в Европу через Украину может оказаться под угрозой срыва из-за иска лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко. О таких последствиях в интервью изданию LIGA.net заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

В обращении депутатов Верховной рады Украины от фракции «Батькивщина» требовалось признать неконституционным выделение оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины из «Нафтогаза», ставшее частью сделки с «Газпромом».

По мнению Коболева, если решение отменят, то Секретариат энергетического сообщества признает Украину не выполнившей свои обязательства и заберет у оператора сертификацию. Вслед за этим «Газпром» может потребовать либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор.

По его словам, победа Тимошенко станет крайне негативным сценарием для Украины, поскольку будет отменена норма «качай или плати», гарантирующая Киеву стабильный доход за транзит, даже если физически прокачка идет в меньших объемах, чем прописано в соглашении.

В самом конце 2019 года Россия и Украина подписали транзитный контракт на пять лет. В связи с уменьшением продажи трубопроводного газа в Европе «Газпром» не выбирает купленные объемы и таким образом существенно переплачивает за топливо.