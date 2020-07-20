Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, директор украинского предприятия «Укравтодор» Славомир Новак имеет гражданство Польши и Украины, поэтому его экстрадиции, скорее всего, не будет, заявил директор украинского национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник брифинге в понедельник.

Ранее генеральная прокуратура Польши и НАБУ сообщили, что Новак был задержан польской стороной по подозрению в коррупции. По данным польской прокуратуры, в ближайшее время Новак будет доставлен в окружную прокуратуру в Варшаве, где ему намерены предъявить шесть обвинений, касающихся периода, когда он возглавлял украинский «Укравтодор». Обвинения касаются «руководства организованной преступной группой и отмывания денег». Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.

«Насколько нам известно, на сегодняшний день у главного подозреваемого двойное гражданство – Польши и Украины», — сказал Сытник на брифинге, который транслировался онлайн.

По его словам, НАБУ направило в Польшу документы для уведомления Новака о подозрении со стороны Украины на территории Польши. «Также некоторые подозрения, подготовленные польской стороной, переданы нам и мы вручаем их на территории Украины», — добавил Сытник.

Глава НАБУ считает, что необходимости в экстрадиции может не быть.

«Мы не видим принципиальной разницы, где будет проходить суд. Действия, которые инкриминируются, совместно оценены как нами, так и нашими польскими коллегами», — добавил он.

В ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства «Укравтодор». В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.