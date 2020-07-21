Зрителей проекта также ждут авторские экскурсии по Алтаю, Москве и Коломне.

В Мышкине (Ярославская область) прошли съемки второго фильма из документального цикла «Лучший гид России. Третий сезон». Проект реализуется при финансовой поддержке Русского географического общества.

Экскурсию по Мышкину провел победитель конкурса «Лучший гид России» 2019 года Виталий Малеев вместе с ведущим телеканала «Моя Планета» Андреем Понкратовым.

Всего в документальный цикл войдут четыре фильма: о Коломне, Алтае, Москве и Мышкине. Хронометраж одной серии — 26 минут. Каждый фильм будет основан на авторской экскурсии победителей конкурса, который проводился в 2019 году телеканалом «Моя Планета» и радио «Маяк».

В конкурсе мог участвовать любой житель России. Единственное условие — быть харизматичным, интересным рассказчиком, способным передать зрителям любовь к своему региону. Победителями стали четыре экскурсовода из разных городов России, которые всем сердцем любят свою малую родину и умеют заражать этой любовью других. Тематику для экскурсий гиды выбирают сами, а их уровень и навыки оценивают специально подобранные слушатели и телеведущий телеканала «Моя Планета». Задача экскурсоводов — постараться максимально заинтересовать аудиторию, удивить и просветить.