Два человека, у которых был выявлен коронавирус, скончались в Мурманской области, сообщил в среду оперштаб региона.

«В Мурманске умерли два человека с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. 86-летняя жительница Мурманска находилась на ИВЛ, болезнь протекала в тяжелой форме. Пациентка имела сопутствующие заболевания онкологического профиля», — говорится в сообщении.

Отмечается, что второй пациент — 61-летний мужчина из Мурманска, который также был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и переносил заболевание в тяжелой форме. Мужчина страдал хроническими заболеваниями: сахарный диабет и избыточный вес.

«Несмотря на проводимую терапию и усилия врачей, спасти пациентов не удалось. Приносим соболезнования родным и близким», — сообщили в штабе.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, общее число умерших пациентов с коронавирусом в Мурманской области возросло до девяти.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.