Местных жителей Мумбаи напугало появление трехметрового питона на пешеходной тропинке, сообщает NDTV.

#NDTVBeeps | A python was spotted near Maharashtra Nature Park in Mumbai. Locals estimate its length to be between 8 to 10 feet pic.twitter.com/oQeeRSLUba — NDTV (@ndtv) August 6, 2020

Змея была замечена в природном парке Махараштра – это оазис посреди трущоб и небоскребов крупнейшего города страны. Местные жители во время прогулки увидели, как на тропинку из зелени выполз трехметровый питон. Он не ядовитый, но из-за своих немалых размеров все равно вызвал ужас у свидетелей.

В парке Махарашрта живет 120 разновидностей птиц, растет более 14 тысяч видов растений и обитает большая популяция рептилий.

Видео со змеей выложили в социальную сеть, где пользователи посочувствовали прохожим. Зрелище пугающее и неожиданное.