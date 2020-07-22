Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что президент Владимир Зеленский сделал все правильно, когда выполнил одно из требований мужчины, который захватил 13 заложников в автобусе в Луцке.

Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. СБ Украины квалифицировала это как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм «Земляне». После переговоров, которые длились более 10 часов, Зеленский выполнил требование, после чего удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, ему изберут меру пресечения.

«Сейчас идет много дискуссий, надо ли было президенту идти на его условия и размещать видеообращение. Я могу сказать, что президент сделал все правильно. Самое дорогое, что у нас есть, — это жизнь людей. Другие действия могли привести к неконтролируемой агрессии террориста», — сказал Геращенко в эфире телеканала «1+1» в среду утром.

По его словам, специалисты составили психологический портрет захватившего заложников мужчины и пришли к выводу, что от него можно ожидать чего угодно. Кроме того, он имел при себе оружие и демонстрировал его, стреляя из окон. «Он чуть не убил нашего первого заместителя начальника полиции Евгения Коваля. Поэтому рисковать было нельзя. Президент показал, что он любит людей, и сделал такое заявление, создал условия, чтобы террорист сдался», — сказал Геращенко.

Он также добавил, что правоохранители установили личность мужчины, захватившего заложников, за 10-15 минут и нашли его книгу, которую анализировали психологи. «Сразу был сделан его психологический портрет, что этот человек недоволен жизнью, с комплексом мании величия, и недоволен на весь в мир за то, что его жизнь, в частности, прошла в местах лишения свободы», — сказал замминистра.