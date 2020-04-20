В период с января по март 2020 года в России выросло количество экстремистских и террористических преступлений. Об этом свидетельствует статистика МВД.

Преступлений террористического характера зарегистрировано 548. Это на 13,7% выше показателя за тот же период 2019 года. Экстремистских преступлений зафиксировано 210. Это на 40,9% больше прошлогоднего показателя, передает ТАСС.

15 апреля в МВД сообщили, что на фоне самоизоляции в России сократилось число преступлений на улице. Общее количество преступлений упало совершенных на 3,3%, в том числе изнасилований и покушений на изнасилования — на 31,1%, разбоев — на 20,9%, грабежей — на 9,9%, краж — на 11,2%. Стало безопаснее на объектах транспорта, где преступлений зарегистрировано меньше на 10,9%.