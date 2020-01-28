Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.

Казакова рассказала, что новый электронный документ будет напоминать банковскую карту, в которую будет вшит чип, как на загранпаспорте.

«Предполагается, что на этой карточке будет фотография, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения. В самом чипе эта информация будет дублироваться», — пояснила специалист.

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Она добавила, что чип будет содержать отпечатки пальцев, фотографию, данные о месте жительства, СНИЛС и, возможно, водительские права.

МВД пока работает над новым документом, поэтому сроки отказа от нынешних паспортов не определены. Переход на новое удостоверение личности будет постепенным.

«Паспорт с электронным носителем будет удобен для использования в информационных ресурсах, для получения государственных услуг, получения электронной подписи», — отметила Казакова.

Внедрение электронных паспортов

Летом прошлого года правительство решило ускорить внедрение электронных паспортов в России. По словам тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева, к 2024 году россияне должны в полной мере использовать современную форму удостоверения личности.

Медведев заявил, что электронный паспорт может представлять из себя пластиковую карту с чипом, а также мобильное приложение в смартфоне, а переход на новый тип документа должен быть удобным. Обычные удостоверения личности продолжат действовать до конца срока замены.

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