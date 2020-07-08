МВД России подготовило проект ведомственного приказа о внесении изменений в нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств и выдачи водительских удостоверений.

«Проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству Российской Федерации и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность», — говорится в сообщении на сайте «МВД медиа».

Так, в проекте говорится о дополнении бланка водительского удостоверения надписями «Permis de conduire» и «Driving licence» (аналоги надписи «Водительское удостоверение»). Все три надписи будут выполнены сиреневым цветом и размещены в три строки. По мнению специалистов, подобные изменения позволят избежать проблем за границей при управлении транспортным средством, пишет Motor.ru.

В документе также уточняется перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения. Так, в ПТС должны быть внесены сведения о мощности двигателя транспортного средства и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

В МВД добавили, что документ дополняет требования к ПТС, которые вступают в силу с 1 ноября 2020 года, порядком оформления паспорта вместо утраченного в отношении транспортного средства, которое ранее не состояло на государственном учете, передает ТАСС.