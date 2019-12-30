Видеоролик с итогами работы сотрудников МВД в 2019 году появился в Сети. На кадрах запечатлены героические поступки силовиков.

Видео опубликовано в Instagram. В нём вспоминаются подвиги полицейских со всей России.

View this post on Instagram счастливые глаза тех, кого он спас от беды. Вот некоторые примеры героических поступков сотрудников МВД России, о которых мы узнали в уходящем 2019 году. #ЭтоНашаРабота #МВДРоссии #НашиГерои #Полиция #ИринаВолк #Герои #Поступок #РаботаемБрат #2019 #Россия A post shared by МВД России (@mvd.russia) on Dec 30, 2019 at 10:37am PST

Главный подарок для полицейского на Новый год — счастливые глаза тех, кого он спас от беды, — говорится в сообщении под роликом.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские задержали мужчину, взорвавшего в одном из московских подъездов гранату для игры в страйкбол. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

Видео дня. Зеленский встретил освобождённых украинцев в Киеве