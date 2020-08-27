МВД обнародовало на портале проектов нормативных актов проект приказа об «индикаторах риска нарушения обязательных требований операторов техосмотра», который определяет порядок проверки операторов ТО в рамках реформы процедуры техосмотра транспортных средств.

Напомним, Госдума 31 марта сразу в трех чтениях одобрила предложенные Минэкономики поправки в закон о техосмотре (ТО). Тогда депутаты изменили периодичность прохождения ТО и перенесли с июня этого года на март 2021-го вступление в силу нового закона о техосмотре. Этот закон призван искоренить практику продажи и покупки диагностических карт без предоставления автомобиля на техосмотр. Документ обязывает операторов ТО фотографировать приезжающие машины, фиксировать координаты снимка и направлять эти данные в ЕАИСТО, оператором которой является ГИБДД. Детали этих процедур теперь прописаны в приказе Минтранса.

Сопутствующие поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) вводят штраф в 2 тыс. рублей за управление автомобилем без ТО и наказания для операторов, торгующих диагностическими картами без фактических проверок автомобилей. Единственный закон, срок вступления в силу которого не перенесли, — это изменения в ст. 171 УК РФ, которые вступили в силу в конце июля. По новой статье операторам ТО за работу без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству», грозят штрафы до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты (или иного дохода осужденного) на период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев.

Из проекта приказа МВД следует, что внеплановые проверки операторов будут проводиться с учетом систематических нарушений правил в области ТО, пишет «Коммерсант». Подобные нарушения выявляются и сейчас. Так, в прошлом году во время «надзора за дорожным движением» инспекторы зафиксировали свыше 2,7 млн «фактов эксплуатации технически неисправных транспортных средств». В отношении операторов-нарушителей применяется ст. 14.4.1 КоАП, предусматривающая штрафы от 3 тыс. рублей для должностных лиц до 300 тыс. рублей для юрлиц.

В документе говорится, что внезапная проверка грозит оператору ТО, если он три или более раза за год оформил (и был за это оштрафован) диагностическую карту на автомобиль, который не проходил осмотр. То же ждет оператора, который три раза «пропустит» машину с неисправностями рулевого управления или тормозов. Помимо этого, проверки грозят компаниям, которые пять раз превысят заявленную максимальную пропускную способность линии, либо нарушат правила проведения техосмотра автобусов. По итогам инспекторы будут выносить предписания об устранении нарушений. Если оператор не выполнит предписание, этого сделано не будет в срок, в его отношении применят ст. 19.5 КоАП, штраф по которой достигает 200 тыс. рублей. В ряде случаев компания может быть лишена аккредитации оператора ТО.

По мнению заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, приказ является «техническим», но полезным. «Когда все участники системы техосмотра понимают, как госорганы власти реализуют свои полномочия по контролю, возможностей защиты своих интересов у предпринимательского сообщества становится больше», — отметил он.

В свою очередь председатель совета директоров группы компаний «Техностайл» Раппа Ахъядов отметил, что некоторые индикаторы не имеют смысла. Например, оператор ТО не может превысить пропускную способность, так как информационная система техосмотра ЕАИСТО не позволит сформировать диагностическую карту.