Подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете создали во всех территориальных органах ведомства, заявил в четверг, 13 февраля, начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

«В каждом регионе <…> подразделения созданы и укомплектованы», — приводит его слова «РИА Новости».

В ноябре в МВД сообщали, что данные подразделения планируется создать к 10 января 2020 года. При этом не уточнялось, увеличится ли штат ведомства в связи с созданием подразделений.

В декабре был разработан законопроект, который предусматривает до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков в интернете и культивирование наркосодержащих растений.

Согласно законопроекту, МВД предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью 230.3, которая за пропаганду наркотиков в интернете предусматривает наказание от штрафа в 50 тыс. рублей до двух лет лишения свободы.

28 октября президент России Владимир Путин поручил кабмину внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, а также заявил о необходимости ввести ответственность за склонение к употреблению наркотиков в Сети.

В Совете Федерации, комментируя инициативу, предложили лишать свободы за эти действия на срок до 15 лет.