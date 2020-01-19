Главное управление МВД по Московской области начало проверку после публикации в Сети видео, на котором охранник, разнимая драку, якобы ударил подростка в одном из торговых центров в подмосковных Химках. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 19 января.

«По размещенной в интернете информации проводится проверка <…> В полицию в связи с этим инцидентом пока никто не обращался», — пояснил собеседник агентства.

18 января были опубликованы кадры с места происшествия. Охранник торгового центра разнимал драку посетителей и ударил одного из дерущихся, попав в голову. Подросток упал и некоторое время пролежал на полу.

Позднее стало известно, что подмосковная полиция начала проверку в связи с видеозаписью драки в ТЦ «МЕГА Химки». Администрация торгового центра извинилась перед посетителями и назвала поведение охранников неприемлемым.