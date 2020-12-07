МВД подготовило поправки к законам «О безопасности дорожного движения», «О госрегистрации транспортных средств» и «О техническом осмотре», которые позволят инспекторам ГИБДД более строго наказывать водителей за езду на неисправном автомобиле. Подробности о предложениях МВД приводит газета «Коммерсант».

В настоящее время за езду с неисправными тормозами и рулевым управлением водителю грозят штраф в 500 рублей и эвакуация автомобиля, а менее серьезные неисправности чреваты только штрафом. В год за такие нарушения в России наказывают примерно 1 млн водителей. Поправки МВД (в ведомстве при этом ссылаются на международный опыт) гласят, что при выявлении на дороге неисправной машины инспектор сможет принять решение о запрещении эксплуатации транспортного средства. На водителя при этом составят административный протокол, а действие диагностической карты, выданной по итогам техосмотра машины, будет приостановлено.

Полный список неисправностей, которые станут основанием для таких действий инспектора должно утвердить правительство, но они также будут делиться на неисправности, позволяющие ехать дальше, и неисправности, из-за которых инспектор запретит водителю ехать дальше. Во втором случае речь среди прочего идет о неработающих в темное время суток фарах и неисправных дворниках во время дождя. При незначительных неисправностях новый механизм применять не будут.

В любом случае в течение 72 часов водитель должен будет устранить поломку и пройти «внеочередной техосмотр», в ходе которого проверят факт устранения неисправности. После этого запрет на использование ТС снимут автоматически, на основании данных полученных от оператора ТО. Если же поломка не будет устранена, у водителя изымут свидетельство о регистрации автомобиля (СТС). Порядок его изъятия и возврата также должно утвердить правительство. По действующим нормам езда без СТС грозит штрафом в 500 рублей и отправкой машины на штрафстоянку.

Подготовленный МВД законопроект должен поступить в правительство до конца текущего года, а затем его направят в Госдуму. В случае одобрения парламентом и президентом поправки вступят в силу через год после публикации законопроекта.

Как напомнил президент московской Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин, до 2014 года инспекторы могли снимать номера с машин за некоторые нарушения, и эта процедура называлась «запретом эксплуатации». В целом Травин поддержал предложения МВД, но указал на необходимость прояснить, что будет с полисом ОСАГО после приостановки действия диагностической карты, поскольку сейчас страховщик может подать иск к водителю, если автомобиль попал в ДТП с недействительной картой. Также Травин считает нужным уточнить, как именно инспекторы должны будут определять неисправности.

«Как бы это не превратилось в кормушку на основе сговора инспектора и ближайшего пункта техосмотра. Гаишник обеспечивает оператору стабильный поток клиентов, тот делится прибылью», — выразил опасения Травин.

По данным ГИБДД, в январе-августе этого года аварийность с участием автомобилей с техническими неисправностями в России увеличилась на 13,7%. В основном в ДТП попадают автомобили с проблемными покрышками, незаконной тонировкой, неисправными световыми приборами, а также самовольными изменениями конструкции.

Напомним, в сентябре стало известно, что в ГИБДД подготовили проект изменений в ПДД, которые позволят инспекторам штрафовать водителей за ряд нарушений, связанных с эксплуатацией автомобиля. Проект предлагает внести изменения в «перечень неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств», который является приложением к ПДД. Поправки гласят, что если инспектор находит нарушения из перечня, то может выписать водителю штраф в 500 рублей. Разработку этих поправок в МВД объяснили необходимостью привести ПДД в соответствие с техрегламентом Таможенного союза о колесных транспортных средствах.

Среди прочего поправки содержат запрет на нарушение правил сезонного использования автопокрышек и установку шипованных шин только на одну ось. Еще один пункт поправок позволит штрафовать водителей за установку в фарах источника света «класса или с цоколем, мощностью, цветовой температурой», не соответствующими «эксплуатационной документации». Речь идет о нештатных газоразрядных (ксеноновых) и светодиодных лампах. Из поправок также следует, что штраф будет грозить за неработающий фароочиститель или автоматический корректор наклона фар. Сейчас некоторые водители намеренно отключают штатные очистители фар для уменьшения расхода незамерзающей жидкости зимой. Нарушениями новые поправки признают также «подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления», «самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя» и отсутствие противосолнечных козырьков.