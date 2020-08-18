МВД Белоруссии сообщило, что в местах содержания задержанных остаются 44 арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

«В настоящее время в местах содержания задержанных территориальных ОВД республики остаются 44 административно арестованных за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.️ Списки данных лиц размещены на информационных стендах или у входа в вышеуказанные учреждения. В том числе, в ЦИП ГУВД Мингорисполкома находятся 6 граждан, с которыми проводятся необходимые следственные действия. Информация об указанных лицах размещена при входе в здание центра», — говорится в сообщении ведомства.