Полицейские в Мурманской области установили личности детей, которые в новогодние праздники забросали снегом Вечный огонь в Кировске, и провели с ними профилактическую беседу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

В новогодние праздники камера наблюдения, установленная неподалеку от Вечного огня в Кировске, зафиксировала, как трое детей забрасывают пламя снегом. Полиция начала поиск маленьких нарушителей.

«Детей установили, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа. Всем детям — меньше 12 лет», — сообщила собеседница агентства.

Как сообщает местная администрация, после новогодних каникул в администрации Кировска прошло совещание на тему патриотического воспитания детей, на встречу были приглашены директора образовательных учреждений и заведующие детскими садами. Как отметили в пресс-службе, участники встречи договорились усилить патриотическую работу с детьми, причем вести эту работу не формально, а творчески.

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