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В Мурманске скончалась 67-летняя пациентка с пневмонией. У неё был взят тест на коронавирус, который дал предварительно положительный результат уже после смерти. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

«Окончательный диагноз будет поставлен только после проверки анализов федеральной лабораторией. Женщина страдала несколькими хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом», — сообщили в штабе.

В связи с произошедшим реанимацию и пульмонологическое отделение медучреждения закрыли на карантин.

Рамблер

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области подтверждены 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 71% зараженных — это люди в возрасте от 18 до 45 лет, 21% — от 46 до 65. 10 пациентов выздоровели.

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