Все новости на карте

Моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из карантина инфекционной больницы Мурманска во вторник, удалось найти, его доставят в обсервацию, сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Местонахождение моряка установлено, в ближайшее время он будет доставлен в обсерватор», — говорится в сообщении.

Во вторник 68-летний россиянин был снят с рыболовецкого судна "Стакфелл", прибывшего из Норвегии. У него были зафиксированы симптомы ОРВИ. Поэтому его сняли с борта и сделали тесты на коронавирус.

Мужчина отказался от госпитализации, после чего дежурный врач ознакомил пациента с предписанием Роспотребнадзора, согласно которому он должен поступить в обсерватор. Однако около 20 часов моряк сбежал из приемного отделения. Врачи сразу оповестили о случившемся полицию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Видео дня. Экспресс-тесты на коронавирус появятся в Москве в апреле