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Тотальная дезинфекция мест массового пользования началась в Мурманске для предотвращения распространения коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

«С целью предотвращения распространения коронавируса в нашем регионе запущена дезинфекция мест массового пользования: торговые центры, вокзалы и другие локации, где бывает много людей, будут поэтапно проходить санитарную обработку», — говорится в сообщении.

В ночь на субботу на железнодорожном вокзале Мурманска была проведена дезинфекция помещений. Сотрудники МЧС обработали спецраствором все поверхности в здании железнодорожного вокзала областного центра. Сообщается, что эти противоэпидемические мероприятия будут проводиться регулярно.

Всего в Мурманской области коронавирусом заразились 856 человек, 686 из них — на промплощадке центра строительства крупнотоннажных сооружений в поселке Белокаменка, 70 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 782 человека COViD-19 находятся на лечении, четыре человека скончались.

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