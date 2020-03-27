Из-за ранней весны в центральном регионе России многие перелетные птицы уже вернулись в Москву, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Первыми специалистами «Мосприроды» были замечены зяблики, скворцы и жаворонки. Зяблики облюбовали Измайловский и Терлецкий лесопарк.

«Замечены этой весной в Москве и дрозды, чайки, утки-огари и гоголи. Следом ждут трясогузок, чибисов, журавлей и кукушек. Учитывая, что все сроки сдвигаются, вместо мая в апреле могут прилететь иволги, стрижи и перепела», — уточнили в пресс-службе департамента.

Эксперты добавляют, что переживать за птиц, в связи с их ранним прилетом, не стоит. Снег сошел, корм в изобилии и пернатые могут начать гнездование и даже, возможно, имеют шанс сделать две кладки за сезон.

В пресс-службе призвали москвичей подготовить птицам искусственные гнезда.

Всего в Москве ждут прилета 85 видов птиц, 42 из них занесены в Красную книгу Москвы.

А в Приамурье возвращаются аисты. Первую пару заметили еще 16 марта, две пары появились 24 марта и четвертая пара вернулась в свое гнездо 25 марта. Сейчас аисты заняты ремонтом своих гнезд, созданием комфортных условий для откладки яиц, рассказал в своем аккаунте в Instagram Антон Сасин, специалист общественной экологической организации «АмурСоЭЧ», который ведет наблюдение за краснокнижными птицами.