Самолет с гуманитарной помощью из Узбекистана приземлился в субботу, 18 апреля, в московском аэропорту Шереметьево. В российскую столицу доставлено 5 млн медицинских масок, а также марля. Об этом «РИА Новости» сообщили в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.

Лайнер с грузом встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.

«Мы знаем, что народ Узбекистана сам страдает от коронавирусной инфекции. В стране есть и заразившиеся, и умершие. Но, несмотря на это, Узбекистан принял решение поделиться с Россией самым необходимым, продемонстрировав взаимовыручку, примерами которой наполнена наша общая история», — заявил Оверчук.

По его словам, полученные медицинские изделия будут направлены «тем, кто трудится на передовой борьбы с пандемией».

За последнее время в Россию также неоднократно доставлялись гуманитарные грузы из Китая.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 18 апреля, всего в мире подтверждено свыше 2,2 млн случаев заболевания, скончались 156 тыс. человек.

В России, по последним данным, 36,7 тыс. заразившихся. Зафиксировано 313 летальных исходов, вылечились 3057 пациентов.

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