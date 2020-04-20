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Рейсом Белград — Москва в Россию вернулись ещё 92 россиянина, временно пребывавших на территории Сербии и Северной Македонии. Об этом сообщило российское посольство в республике.

Как отмечается в сообщении дипмиссии в Facebook, среди прибывших — двое тяжелобольных.

Для возвращения граждан был задействован самолёт сербской национальной авиакомпании Air Serbia.

В настоящее время прорабатывается возможность организации следующего авиарейса.

Ранее сообщалось, что более 100 россиян могут быть вывезены рейсом Royal Flight из Непала.

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