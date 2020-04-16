Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается. Об этом в четверг, 16 апреля, в эфире телеканала «Россия-24» заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Наши граждане все равно выходят на улицу, на детские площадки, гуляют в парках, жарят шашлыки на природе», — рассказал он.

Данчиков понадеялся, что погода в среду и четверг удержит москвичей дома.

Также чиновник рассказал, что с прошлых выходных полицейские составили порядка 12 тыс. протоколов на 50 млн руб. за нарушение режима самоизоляции в Москве.

Согласно данным компании «Яндекс», индекс самоизоляции в Москве на 16:00 составляет 3,4. Это среднее значение уровня городской активности по шкале от 0 до 5.

Ранее в этот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян соблюдать режим самоизоляции, введенный в регионах страны, «столько, сколько понадобится».

11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области вводятся цифровые пропуска. Такие ограничения приняты для контроля за перемещениями граждан по городу на фоне пандемии коронавирусной инфекции. При этом пешеходам пропуск пока не нужен.

В настоящее время в Москве и Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешено покидать жилье только в случае острой необходимости: для похода в магазин, аптеку, для выгула собак и за обращением в медучреждение. Особые карантинные меры распространяются на жителей города старше 65 лет и тех, у кого есть серьезные хронические заболевания, так как они находятся в группе риска по коронавирусной инфекции.

По состоянию на 16 апреля в России общее число заболевших достигло 27 938 человек в 84 регионах страны. Умерли 232 пациента, выздоровели ― 2 304.

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