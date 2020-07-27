На Москву вновь обрушились сильнейшие ливни. Сейчас во власти стихии оказался север столицы. Уже известно о первых подтоплениях.

В частности, пассажиры сообщили, что настоящий водопад образовался на ступенях станции метро «Ботанический сад» оранжевой ветки. Они ведут в подземный переход.

Также затопило и станцию «Ботанический сад» МЦК.

Как сообщили в дептрансе Москвы, в ряде районов города из-за ливней подтопило проезжую часть. В некоторых местах размыло проезжую часть.