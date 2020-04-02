Бесплатную общеобразовательную онлайн-школу для детей открыли в Москве. Об этом 2 апреля сообщили на сайте столичной мэрии.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, всё, что необходимо для обучения, — это компьютер или смартфон с выходом в интернет. Площадка будет работать с 09:00 до 14:00. В наличии есть видеоуроки более чем по 15 предметам, которые можно посмотреть и в трансляции, и в записи. В день у детей по 4–6 уроков, между ними предусмотрены перемены. Как уточняет «Москва 24», на этой неделе сервис работает по московскому времени, а с 6 апреля удаленно заниматься смогут дети из всех регионов страны.

Ракова напомнила, что для борьбы с коронавирусом в Москве ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. В связи с этим временно приостановлена работа школ, из-за чего дети перешли на домашнее обучение.

«В условиях непростой эпидемиологической ситуации нам удалось в считаные дни мобилизовать методические ресурсы и наработки Центра педагогического мастерства и за неделю запустить полноценную онлайн-школу», — рассказала вице-мэр.

Для школьников младших классов на сервисе доступно больше 50 тыс. готовых заданий по трем предметам, пишет RT. Помимо этого, предусмотрена их автоматическая проверка. Таким образом, учителя смогут уделить больше времени творческой работе и общению с классом. Преподаватели, в свою очередь, могут использовать сервис для подготовки своих уроков или проведения онлайн-трансляций занятий.

«Что бы ни происходило в мире, у детей должна быть возможность получать знания: если не за школьной партой, то дома», — приводит телеканал «360» слова гендиректора «Яндекса» в России Елены Буниной.

Занятия в онлайн-школе будут проводиться до конца учебного года, на выходных будут доступны познавательные развлекательные лекции. Кроме того, на базе школы проведут дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

Проект разработан правительством Москвы совместно с компанией «Яндекс» и Центром педагогического мастерства. Участие в разработке приняли лучшие учителя, студенты, преподаватели вузов и сотрудники научных институтов.

Российские школьники до 12 апреля находятся на каникулах. Каникулы также ввели и для студентов. На прошлой неделе сообщалось о переносе сроков сдачи ЕГЭ на 8 июня и ОГЭ на 9 июня. Из-за коронавируса также перенесут сроки вступительных экзаменов в вузы. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что сдачу вступительных экзаменов могут отложить на 2–4 недели в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.