В Москве запустили сервис для работодателей, позволяющий проверить цифровой пропуск сотрудников. Об этом 24 апреля заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В этот же день мэр Москвы подчеркнул, что и дальше необходимо администрировать карантинные мероприятия.

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