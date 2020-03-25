Новые меры, утверждённые московскими властями:
Закрываются городские библиотеки и учреждения культурно-досугового типа — культурные центры, клубы и т.п.
Закрываются кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты.
Временно приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, других развлекательных и досуговых заведений.
Запрещается курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.
Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных и других досуговых мероприятий.
В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений.
Магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми.
Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.
Центры госуслуг «Мои документы» переходят в режим работы по предварительной записи и будут оказывать только услуги, которые невозможно получить в электронном виде.
Бесплатный проезд в общественном транспорте приостановлен у студентов колледжей и вузов, а также у пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера – непопулярная, однако необходимо обеспечить соблюдение режима самоизоляции.
Вводимые сегодня ограничения замедлят распространение коронавируса и, в конечном счете, позволят быстрее с ним справиться.