В Москве приостановлена деятельность частной клиники «Чайка» в «Москва-Сити». Решение принято столичным управлением Роспотребнадзора, пишет «Российская газета».

Как рассказала специалист-эксперт ведомства Александра Нормова, клиника провела пациентам 19 тестов, их результаты оказались положительными, но данные в Роспотребнадзор медики не передали. «Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — пояснила Нормова.

Временный запрет на работу клиники может продлиться до 90 суток. «Чайка» — сеть многопрофильных клиник в Москве.