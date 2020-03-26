Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин, говорится на его личном сайте 26 марта.

Так, в городе приостановят работу рестораны, кафе, бары, столовые и прочие предприятия общественного питания. Теперь они будут работать только на вынос и доставку блюд.

Временно закроются объекты розничной торговли, кроме аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости.

Для посещения будут недоступны ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парк «Зарядье», музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», музей-усадьба «Кусково» и ПКиО «Сокольники».

Предоставление «услуг, требующих личного присутствия человека», временно прекратиться. К таковым относятся, в частности, парикмахерские. Данное распоряжение не касается медицинских и реабилитационных услуг, услуг по уходу за престарелыми и нуждающимися, в сфере соцобслуживания, а также транспортных, банковских, страховых, похоронных, услуг ЖКХ и связи.

Собянин назвал принятые меры беспрецедентными, но необходимыми для замедления распространения коронавируса. Жителей столицы мэр призвал оставаться дома в течение нерабочей недели, то есть с 30 марта по 3 апреля, отметив, что этот период дает властям «дополнительные возможности по борьбе с распространением инфекции».

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — подчеркнул он.

С 26 марта в Москве временно закрываются ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также городские библиотеки, культурные центры и другие учреждения культурно-досугового типа. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь. Льготный проезд на общественном транспорте отменен. Школьники и студенты переведены на дистанционный режим обучения. Режим повышенной готовности в столице действует с 5 марта.

Пожилым людям и гражданам с с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля. Для компенсации возможных допрасходов им будет предоставлена разовая материальная помощь в размере 4 тыс. рублей. Для доставки продуктов, лекарств и больничного листа можно обратиться к соцработникам по телефону 8-495-870-45-09.

По состоянию на 25 марта, в России диагностировано 840 случаев заболевания COVID-19, в том числе 182 — за последние сутки. 38 человек вылечились. Двое пациентов скончались.

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