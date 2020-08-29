В Москве закрасили протестный белорусский флаг, несколько раз появлявшийся на стене лидера группы «Кино» Виктора Цоя на Старом Арбате. Об этом сообщает Telegram-канал «Московский новости».

Впервые граффити с бело-красно-белым флагом появилось на стене Цоя 18 августа рядом с портретом музыканта и цитатой из его песни: «Перемен требуют наши сердца». Эта строчка наряду с флагом стала символом протестов в Белоруссии.

Затем граффити исчезло, однако 27 августа снова появилось на стене — вместе с цитатой из песни «Звезда по имени Солнце»: «Красная, красная кровь, через час уже просто земля».

На следующий день изображение белорусского флага вновь пропало.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выбора президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.