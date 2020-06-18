Загруженность дорог Москвы оценивается в девять баллов, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки» в четверг, 18 июня.

Движение затруднено на вылетных магистралях, на ряде участков внешней и внутренней стороны МКАД. Сильные затруднения в движении отмечены также на Третьем транспортном кольце (ТТК), Садовом кольце и бульварах, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Согласно прогнозам сервиса, в 19:00 загруженность столичных дорог составит восемь баллов.

Ранее в этот же день Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил автомобилистов о пробках в 10 баллов вечером из-за репетиции парада Победы. Перекрытия действуют на ряде улиц Москвы. Ситуацию на дорогах усложнит гроза с сильным ветром, пишет РИАМО.

Движение автотранспорта в столице в связи с подготовкой и проведением парада Победы будет ограничено 18, 20 и 24 июня.

16 июня заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что во время пандемии число дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на дорогах Москвы снизилось почти на 50% благодаря снижению количества автомобилей.