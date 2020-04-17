Количество случаев мошенничества за первый квартал текущего года резко увеличилось — на 28,8%. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы 17 апреля.

Так, на случаи мошенничества приходится 28% всех зарегистрированных преступлений в столице, то есть более 10 тыс. инцидентов. Количество краж также возросло — на 8,8%, составив свыше 15 тыс. подобных происшествий в период с января по март.

В то же время ведомство фиксирует сокращение количества других видов преступлений. Так, число квартирных краж снизилось на 23%, грабежей — на 19%, разбоев — на 27%.

Также уменьшилось количество изнасилований (–38%), убийств (–28%) и фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–27%), пишет ТАСС.

При этом общее количество зарегистрированных преступлений в Москве в первом квартале увеличилось на 10% — до 38,9 тыс. происшествий.

Рост числа случаев краж и мошенничества зафиксировали и в Генпрокуратуре России — на 4,5 и 21,3% соответственно. По данным ведомства, в первом квартале наблюдался рост преступности во всех категориях, однако он не стал радикальным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом значительно увеличилось количество киберпреступлений — почти на 84% всего лишь за один квартал. По словам генпрокурора Игоря Краснова, подобные преступления в России практически не раскрываются.