В Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве задержаны банкиры Александр Плющенко и Алексендр Кутюков, которых связывают с бизнесменом – «преемником» криминального авторитета Аслана Усояна (Дед Хасан). Об этом 23 января сообщает РЕН ТВ.

Плющенко и Кутюков были задержаны оперативниками УВД по Северо-Западному округу в рамках расследования уголовного дело об особо крупном мошенничестве на сумму в 200 млн рублей.

По данным телеканала, Плющенко известен как председатель правления «Банка проектного финансирования» и председатель совета директоров «Айви Банка». Оба кредитных учреждения – банкроты.

Примечательно, что «Айви Банк», по информации полиции, фактически был расчетным банком предпринимателя Ока Хатоева, которого в некоторых кругах считают преемником Усояна.

«Оба задержанных участвовали в схемах хищений средств вкладчиков, банкротствах предприятий, выводе их активов. Не брезговали банальным запугиванием недовольных методами из 90-х, присылая им надгробия в виде предупреждения», — рассказал РЕН ТВ знакомый с ходом расследования источник.

Отмечается, что оперативники рассматривают вариант возбуждения уголовного дела и по статье 210 УК РФ – создание преступного сообщества.

В 2017 году ЦБ отозвал лицензию у «Айви Банка», тогда же «Ведомости» сообщили, что в кредитное учреждение с обысками пришли сотрудники полиции.

Летом 2019 года «Коммерсант» узнал о планах Плющенко продать долю в Московском речном пароходстве, и это напрямую связано со сделками, которые проводились через «Айви Банк». Позже стало известно о начале уголовного производства в отношении Кутюкова и Плющенко.

Аслан Усоян (Дед Хасан) до 2013 года возглавлял один из самых могущественных криминальных кланов в России, который вел войну с ОПГ кланом другого криминального авторитета — Тариэла Ониани (Таро).

В нулевых был убит один из ключевых соратников Усояна — Вячеслав Иваньков (Япончик). Сам Дед Хасан был расстрелян во дворе ресторана в январе 2013 года.

Ока Хатоев (Око) появлялся в сообщениях о задержаниях в феврале 2013 года сходки авторитетов на поминках по Деду Хасану. Тогда его имя звучало рядом с именем другого авторитетного «бизнесмена» — Темури Мирзоева (Тимура Свердловского).

15 июля МВД опубликовало кадры задержания 32 человек во время криминальной сходки в подмосковных Люберцах. Среди них оказался и внук Деда Хасана.