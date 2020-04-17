В Москве в пятницу, 17 апреля, задержали прогуливавшегося в форме сотрудника полиции мужчину. Как выяснили «Известия», им оказался активист группы Pussy Riot Петр Верзилов.

Информация об этом задержании появилась на сайте МВД, однако, имя и фамилию мужчины сотрудники правоохранительных органов не раскрывали.

«Сотрудники полиции ОМВД России по Басманному району выявили и задержали гражданина за незаконное ношение форменной одежды сотрудника полиции, а также нарушение режима самоизоляции», — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Верзилов был задержан во время патрулирования территории сотрудниками полиции в Хохловском переулке. Было установлено, что он нарушил режим самоизоляции: находился на расстоянии более 500 метров от места фактического проживания.

В отношении задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» и «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности».

Летом 2018 года активисты Pussy Riot в полицейской форме (Петр Верзилов, Вероника Никульшина и Ольга Курачева) выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

Они были задержаны охраной стадиона и выпровожены с газона. Против активистов возбудили административные дела по статьям «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» и о незаконном ношении полицейской формы.