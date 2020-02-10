Полицейские задержали еще двух участников пранка про коронавирус в вагоне московского метро. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в этот же день стало известно о заключении под стражу Каромата Джаборова, устроившего пранк с коронавирусом в Московском метрополитене.

«В рамках дальнейшего расследования уголовного дела полицейскими установлены и задержаны двое его [Джаборова] предполагаемых сообщников — безработные жители столицы. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказала Волк, добавив, что в ходе проведения обысков по местам проживания сообщников правоохранительными органами были изъяты компьютер и сотовые телефоны.

Пранк Джаборова заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: «Коронавирус здесь, быстрее выходите!» После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.

По словам адвоката пранкера Алексея Попова, в шутке Джаборова был глубокий смысл. «У него много сюжетов на разные социальные темы. Цель была — привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски», — отметил адвокат.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему моменту случаи заболевания выявлены в США, Франции, Сингапуре, Германии, Южной Корее. Кроме того, двое зараженных китайцев были обнаружены в Забайкальском крае и Тюменской области.