Сайт СК РФ сообщил, что на западе Москвы была задержана женщина, которая подозревается в жестоком убийстве 90-летнего педагога ВГИК Иды Шур.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время следователи предъявят задержанной обвинение, а суд изберет меру пресечения.

При этом подробностей о личности задержанной, а также о мотивах ее поступка не приводится.

Ранее сообщалось, что доцент кафедры эстетики, истории и теории культуры ВГИКа Ида Шур была жестоко убита в собственной квартире 18 июля. По всей видимости, пожилая женщина сама открыла дверь преступникам, так как знала их. На ее теле, обнаруженном 19 июля, были найдены многочисленные колото-резаные раны.