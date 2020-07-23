В Москве задержан высокопоставленный чиновник Федеральной службы исполнения наказаний. Ему инкриминируют превышение служебных полномочий.

Как стало известно «», речь идет о начальнике Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения ФСИН полковнике Сергее Вержевикине. Вместе с ним задержан экс-руководитель ООО «Стройжилпром» Олег Мохнорылов. Фирма «Стройжилпром» в свое время выигрывала множество тендеров, предложенных ФСИН. Подробности уголовного дела не разглашаются, но видимо речь идет о нарушении при выполнении контрактов.

В Савеловский суд Москвы поступило ходатайство об избрании меры пресечения обоим задержанным. Мохнорылов обвиняется в мошенничестве.