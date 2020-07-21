Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила во вторник утром, что в ходе следственных действий удалось задержать мужчину, который подозревается в серии нападений на женщин в районе Южное Бутово.

Всего преступник, которого в СМИ прозвали «бутовский маньяк», совершил с начала июля нападения на семь женщин. Он подкрадывался к своим жертвам преимущественно по вечерам и насиловал их. Все жертвы описали правоохранителям одинаковые приметы нападавшего.

В сообщении отмечается, что по делу о «насильственных действиях сексуального характера» был задержан 29-летний мужчина.

Сейчас следственные действия продолжаются. Трое потерпевших женщин уже опознали задержанного.