Около пяти тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции выписали московские полицейские за выходные. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть статистика оперативная МВД, которую они нам сегодня представили, за выходные — субботу и воскресенье — порядка 5 тыс. протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», — сказал он.

Ранее в этот же день Мосгорсуд сообщил, что в московские суды поступило еще 10 административных протоколов за нарушение гражданами режима самоизоляции. В суде объяснили, что во всех случаях граждане находились в общественном месте, на улице, на расстоянии более 100 м от места проживания. Отмечается, что у граждан не было оснований для нарушения режима самоизоляции.

До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных. Кроме того, с 13 апреля вводятся пропуска для поездок. Аналогичные меры введены и в других регионах.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились. 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.