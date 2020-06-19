За минувшие сутки в Москве умерли еще 34 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония», — заявили в штабе, отметив, что у них был подтвержден COVID-19.

Согласно статистике, в период со 2 мая — 19 июня скончалось наименьшее число людей. Накануне сообщалось о смерти 48 пациентов с коронавирусом в столице. Всего в Москве зафиксировано 3565 летальных исходов.