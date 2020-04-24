В Москве за сутки 43 человека, зараженных новым коронавиусом, нарушили карантин. Об этом в пятницу, 24 апреля, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Все нарушители в принудительном порядке доставлены в городские обсерваторы в Царицыно, на Можайском шоссе, в Химках и Алтуфьево.

Чиновник напомнил, что с 22 апреля болеющие ОРВИ, а также проживающие вместе с ними люди обязаны соблюдать режим самоизоляции.

«Это решение принято потому, что симптомы ОРВИ схожи с симптомами COVID-19 в легкой стадии. Это означает, что пока готовятся результаты анализов на коронавирус, гражданин может заразить других, не подозревая, что болен сам», — цитирует его «РИА Новости».

Всего в Москве с момента введения режима повышенной готовности к административной ответственности, по словам Данчикова, было привлечено 284 нарушителя. Он уточнил, что чаще всего режим самоизоляции нарушают родители с детьми, дети старшего возраста, гуляющие без родителей, и молодежь.

Индекс самоизоляции в городе на 13.00 мск в соответствии с показателем «Яндекса» составил 3,0 балла. Это значит, что большинство горожан, несмотря на запрет, покинули свои дома. При этом аналогичный показатель утром в пятницу — 4,0 — указал на дисциплинированность москвичей.

1 апреля президент Владимир Путин утвердил поправки в КоАП об ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических мер для физических лиц и организаций в стране.

В свою очередь, власти Москвы разъяснили, что штрафы за нарушение самоизоляции в столице будут предусмотрены прежде всего для несознательных граждан, которые собираются большими группами. В суды Москвы поступили уже первые дела, связанные с нарушением режима самоизоляции.

Общее число заразившихся в стране, по данным оперштаба на пятницу, достигло 68 622, выздоровели 5568 пациентов, скончались 615 человек. Наибольшее число случаев инфицирования в России зафиксировано в столичном регионе — 36 897 в городе и 7889 в области.

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